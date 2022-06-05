Які продукти харчування можуть зникнути з полиць – мережа АТБ зробила заяву

У торгових мережах України спостерігаються перебої з постачанням деяких продуктів харчування. Це пов’язано з небувалим ажіотажем навколо цих товарів. Стало відомо, коли ситуація покращає – мережа АТБ зробила заяву

У магазинах спостерігається дефіцит солі, соди та оцту у зв’язку з підвищеним попитом на ці товари. В АТБ запевнили, що продукти незабаром повернуться на полиці магазинів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті cxid.info

Сіль та сода будуть. Скоро

За останні десять днів у торгових точках попит на соду підвищився уп’ятеро. Це сталося після новини про закриття підприємства Артемсоль, повідомили в прес-службі АТБ. Відзначено, що у найближчі два тижні ринок знову насититься. У мережі нагадали, що сода не виробляється в Україні і в повному обсязі імпортувалася.

“Сода в достатній кількості в Туреччині, законтрактована для забезпечення попиту, але при цьому через черги на кордоні доставка затримується на 10-14 днів”, – пояснили в компанії..

Щодо солі, продукція зараз імпортується з різних країн — Польщі, Румунії, Туреччини та Німеччини.

За даними співробітників АТБ, на ситуацію впливає паніка серед українців, які масово змітають товар.

Наступного тижня у торгових мережах з’явиться йодована сіль. Підприємству «Артемсоль» вдалося фактично під обстрілом вивезти частину товару.

«Тільки цього тижня було доставлено понад 400 тисяч штук пакетованої солі з Туреччини. Періодично може бути дефіцит асортименту лише через логістичні проблеми та затримки на митниці», — зазначили в супермаркеті.

Ситуація з оцтом

У магазинах непроста ситуація з оцтом. В АТБ пояснили, що нестача консерванту пов’язана із загальним ажіотажем на соціальні товари, який запустив дефіцит солі. Продаж оцту на тлі проблем із сіллю та содою зріс утричі. Постачальники стали виготовляти та відвантажувати більше продукції. Незабаром проблема з дефіцитом оцту також має зникнути.

З полиць магазинів в Україні можуть поступово зникнути деякі продукти