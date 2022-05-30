З полиць магазинів в Україні можуть поступово зникнути деякі продукти

Відколи в Україні війна, час від часу виникають різноманітні форс-мажорні ситуації. Спочатку всі зіткнулися з шаленим дефіцитом палива, який не минув й по сьогодні. Тепер з полиць у магазинах масово зникає сіль. Які ще продукти можуть зникнути с полиць магазинів

Сіль стала дефіцитним продуктом в Україні. Там де вона є, ціна неймовірно кусається, адже кілограм солі подекуди оцінюють майже по 100 грн. Українців закликають не панікувати, і не створювати штучний дефіцит, сіль у нас буде. Є мовляв важливіші проблеми, загострення яких кожен відчує вже зовсім скоро.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo.

З полиць можуть поступово зникати овочі

На жаль, Херсонщина, яка є аграрним регіоном і звідки постачалися овочі і фрукти у всі куточки України, перебуває в окупації. Через це, в багатьох регіонах спостерігається шалений брак овочів та фруктів, який лише посилюватиметься. Водночас, на самій Херсонщині овочі зараз коштують буквально копійки, і їх масово окупанти вивозять до анексованого Криму. Наприклад, молода капуста коштує лише 10грн/кг, огірки по 5 грн/кг, редиска по 3 грн/кг. Люди продають врожай буквально за копійки, адже якщо будуть чинити супротив, то росіяни можуть просто відібрати його безкоштовно.

“Наша область – аграрний регіон, який постачав овочі всій країні. Спочатку окупанти відрізали тимчасово окуповану Херсонщину від України, а потім змусили продавати овочі за копійки, фактично пограбувавши. На чужих смертях і горі загарбники радіють дешевим і краденим овочам”, – заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлонь

Також, цього року українці ймовірно не поласують кавунами та динями.

Овочі та фрукти будуть частково імпортними

Зараз, інші регіони намагаються наростити вирощування овочів та фруктів, але цього не вистачить, щоб забезпечити всю країну. Доведеться закуповувати закордоном, а це вже зовсім інші ціни. Відповідно, молода капуста, картопля, буряк, морква, цибуля і все інше коштуватимуть не так, як ми звикли.

Які продукти можуть помітно подорожчати в Україні