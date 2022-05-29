Які категорії переселенців не будуть отримувати виплати

З травня виплати внутрішньо переміщеним особам через війну скасовують. Допомогу отримуватимуть тільки ті категорії переселенців, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Виплати також продовжать отримувати ті, у кого пошкоджені будинки.

“З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня”, – повідомила міністр.

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