Яка зарплата президента та народних депутатів за 2021 рік

Державне управління справами (ДУС) оприлюднило документи про офіційні доходи президента та людей, які обіймають високі посади в країні. – стала відома зарплата президента та чиновників

Офіційна зарплата за 2021 рік у президента України Володимира Зеленського майже втричі нижча, ніж у секретаря РНБО і набагато менша за зарплату багатьох народних депутатів. Так, за даними ДУС, у 2021 році глава держави отримував “чистий” посадовий оклад у розмірі 28 тисяч гривень на місяць, без добавок та премій. На сайті TODAY.UA.

За рік Володимир Зеленський заробив 365 тисяч гривень. З цієї суми було стягнуто податків загалом трохи більше ніж 65 тисяч гривень податків та зборів. При цьому доходи секретаря РНБО Олексія Данилова у 2021 році перевищили 900 тисяч гривень. Спікер Руслан Стефанчук заробив за рік 795 324 гривень, а перший заступник голови РНБО Олександр Корнієнко – 541 465 гривень.

Рівень заробітної плати народних депутатів також перевищує офіційні доходи президента країни. Так, Ірина Геращенко – нардеп від партії “Європейська солідарність” у 2021 році заробила 582 783 гривні, її однопартієць Антон Герасимов отримав за рік зарплату майже 541 тисячу гривень. Екс-президент Петро Порошенко від 1998 року віддає свою зарплату нардепа на благодійність.

Давид Арахамія (“Слуга народу”), згідно з даними ДУС, заробив у 2021 році 410 300 гривень, Олена Шуляк – 546 058 гривень. Юрій Бойко (“ОПЗЖ”) – 485 425 гривень, Віктор Медведчук – 445 869 гривень, Вадим Рабинович – 465 579 гривень. Юлія Тимошенко (“Батьківщина”) отримала зарплату загалом 486 593 гривень.

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