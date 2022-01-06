В Україні підвищили зарплатню працівникам поліції. Уже в січні багато правоохоронців отримають велику виплату. Проте зарплату підвищено не всім поліцейським

Зарплату підвищуватимуть поетапно. На січень намічено лише перший етап. Другий етап відбудеться у квітні. А деяким із поліцейських взагалі цього року підвищення зарплати не світить. Про те, кому можна готувати великі гаманці вже у січні, розповів у своєму Facebook голова Національної поліції України Ігор Клименко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Вже наприкінці січня співробітники поліції отримають підвищену зарплатню. Про це повідомив голова Нацполіції.

“У нас приємна новина. Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплату вони отримають уже наприкінці січня”, – повідомляє Клименко.

Хто отримає підвищену зарплату

Січневе підвищення охопить далеко не всіх правоохоронців. Як зазначив керівник, зарплату поліцейським підвищуватимуть поетапно. І у січні її отримають лише ті, кому передбачено збільшити зарплату у першу чергу.

Зокрема, на січневе підвищення можуть розраховувати патрульні, спецназівці та правоохоронці, які служать у зоні ООС. Решті доведеться поки почекати з підвищенням платні.

Другий етап підвищення зарплати поліцейським очікується лише у квітні. При цьому Ігор Клименко також зазначив, що керівництво Нацполіції, а також керівники структурних та територіальних підрозділів взагалі цього року підвищення зарплати не отримають. Не варто також правоохоронцям розраховувати на тринадцяту зарплату за 2021 рік. На жаль, вона не була закладена до бюджету на минулий рік, тому її не буде.

“Хочу наголосити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. У сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Проте, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково отримає гідну зарплату за гідну цілодобову службу заради свого народу ” , – запевнив головний поліцейський країни.

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