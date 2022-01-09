Індексація зарплати українців – коли і як здійснюється

У зв’язку з урахуванням зростання споживчих цін індексація зарплати повинна проводитись регулярно

Її не проводять лише в ті місяці, коли працівникам підвищують посадовий оклад. При цьому індексується не вся зарплата, а лише її частина. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Індексація зарплати провадиться заради того, щоб хоча б частково компенсувати працюючим громадянам зростання споживчих цін. У різні місяці вона може бути різною, оскільки і темпи зростання цін також різні. Проте, є загальні правила нарахування індексації зарплати.

Ці правила такі:

У місяці, в якому працівнику підвищують оклад або тарифну ставку, індекс споживчих цін (ІСЦ) приймають за одиницю або 100%. Його приймають за вихідний (базовий) місяць. Таким чином, ІСЦ нараховується в місяці, які йдуть за вихідним.

Зарплата індексується лише у межах прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку. Та частина зарплати, яка перевищує цей прожитковий мінімум, не індексується.

У разі наступного підвищення посадового окладу (або тарифної ставки) за базовий вже приймається той місяць, у якому відбулося чергове підвищення. І вже цей місяць стає точкою відліку для індексації заробітної плати.

У місяці, в якому відбулося підвищення посадового окладу, індексація зарплати не проводиться, якщо розмір підвищення окладу виходить вище за цю індексацію.

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