Як відбувається виплата пенсій у важкодоступних регіонах – Мінсоцполітики

В Кабінеті міністрів передбачили кілька рішень для виплати пенсій у важкодоступних регіонах України

Про це заявила міністр соціальної політики України Марини Лазебної під час телемарафону.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Вона наголосила, що у випадку, якщо пошта не має можливості передати пенсію, то в Ощадбанку відкривають рахунок, де зберігаються усі кошти пенсіонера. Грошима можна буде скористатися “за можливості”.

Також, за словами Лазебної, якщо банк не може довести готівку до установ, то в цьому випадку пенсію продовжать доставляти поштою та передавати особисто до рук пенсіонерам.

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