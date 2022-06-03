Як українцям отримати допомогу на похорон та невиплачену пенсію під час війни

Українцям роз’яснили, як отримати виплати від держави в умовах воєнного стану. Фахівці розповіли, як отримати невиплачену пенсію померлих рідних та допомогу на похорон

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як отримати пенсію померлого родича

Якщо громадянину України затримали виплату пенсії, і він помер раніше за належну виплату, кошти мають право отримати його родичі. З цією метою необхідно через веб-сайт ПФУ подати відповідну заяву.

Авторизуйтеся в особистому кабінеті на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису, виберіть пункт “Заява на виплату недоотриманої пенсії” у розділі “Про пенсійне забезпечення”. Потрібно заповнити заяву та додати сканкопії документів. Перевірте дані, підпишіть ключем та надішліть на розгляд ПФУ.

Хто отримати допомогу на похорон

Отримати допомогу на організацію похорону пенсіонера мають право особи, які займалися організацією його похорону. Їм належить виплата у розмірі двомісячної пенсії померлого. Якщо померлий був військовим пенсіонером, людині, яка займалася його похороном, надається допомога у розмірі тримісячної пенсії.

Допомога не виплачується близьким, якщо поховання провели за державні кошти. Також зверніть увагу, що немає обмежень терміну, щоб звернутися за допомогою.

Виплати можна отримати після звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України. Надайте:

заяву на виплату коштів на поховання;

документ, що підтверджує особу заявника;

довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів громадянського стану громадян про смерть.

Якщо з життя пішла застрахована людина, потрібно звернутися до роботодавця або до найближчого відділення Фонду соціального страхування України, незалежно від місця реєстрації з такими документами:

свідоцтво про смерть людини;

заяву на виплату допомоги на її поховання.

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