Як отримати допомогу по безробіттю в Дії – розмір виплат під час війни

Внаслідок повномасштабної війни тисячі українців залишились без роботи. Держава намагається всіляко допомагати громадянам. Громадяни, які залишились без роботи, можуть отримати допомогу по безробіттю в Дії

Для цього українцям потрібно звернутись до місцевого центру зайнятості та надати заяву на присвоєння статусу безробітні того. Послугу можна виконати й у державному порталі «Дія».

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Громадянин протягом 30 днів після закінчення воєнного стану повинен

подати до центру зайнятості оригінали документів:

документа про освіту або його дублікат;

трудової книжки;

військово-облікового документа для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби.

Цього 2022 року максимальний розмір допомоги безробітнім становив: 9 924 гривень з 1 січня, 10 400 гривень – з 1 липня та 10 736 гривень – з 1 грудня. Перевага в тому, що держава надає допомогу незалежно від тривалості безробіття. Перших 90 днів безробітні отримують повну суму, а от у наступні 90 днів – 80% від неї та надалі – 70%.

Розмір допомоги не повинен бути більший, ніж чотирикратний розміру прожиткового мінімуму. При цьому максимальний розмір виплат з безробіття під час воєнного стану не може бути більшим за 150% мінімальної зарплати. Нинішнього року це 9750 гривень.

Від чого залежить розмір виплат військовослужбовим під час війни