Як дивитися українські новини на окупованих територіях – поради РНБО

Українці на тимчасово окупованих територіях, які під’єднані до російських мереж, можуть використовувати VPN-сервіси, щоб дивитись українські новини

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, передає NNS

Там вказують, що за під’єднання до VPN створюється захищений канал між пристроєм користувача і VPN-сервером, тому інтернет-провайдер не дізнається місце перебування людини та вебресурси, які вона переглядала.

Водночас у Центрі зауважують, що не всі VPN-сервіси повністю захищають інтернет-трафік. Тому за умови використання безкоштовного VPN варто:

перевірити репутацію сервісу у пошуковику — чи не було фактів витоку або продажу даних користувачів;

не використовувати російські та білоруські VPN-сервіси.

У Центрі протидії дезінформації пропонують кілька VPN-сервісів, рекомендованих фахівцями:

ExpressVPN;

Surfshark;

PrivateInternetAccess;

CyberGhostVPN;

NordVPN;

ProtonVPN.

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