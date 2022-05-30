Як дивитися українські новини на окупованих територіях – поради РНБО

Українці на тимчасово окупованих територіях, які під’єднані до російських мереж, можуть використовувати VPN-сервіси, щоб дивитись українські новини
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, передає NNS
Там вказують, що за під’єднання до VPN створюється захищений канал між пристроєм користувача і VPN-сервером, тому інтернет-провайдер не дізнається місце перебування людини та вебресурси, які вона переглядала.
Водночас у Центрі зауважують, що не всі VPN-сервіси повністю захищають інтернет-трафік. Тому за умови використання безкоштовного VPN варто:
- перевірити репутацію сервісу у пошуковику — чи не було фактів витоку або продажу даних користувачів;
- не використовувати російські та білоруські VPN-сервіси.
У Центрі протидії дезінформації пропонують кілька VPN-сервісів, рекомендованих фахівцями:
- ExpressVPN;
- Surfshark;
- PrivateInternetAccess;
- CyberGhostVPN;
- NordVPN;
- ProtonVPN.
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