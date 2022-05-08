Київстар відновив зв’язок на тимчасово окупованих територіях України – сигнал посилили

Київстар відновив зв’язок та посилив сигнал мереж у підконтрольних Україні населених пунктах з метою забезпечення покриття на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про Запорізьку та Херсонську області

Російські окупанти зіпсували життя українцям в усіх сферах. Вони обмежують наших мобільних операторів. Обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення обладнання від електропостачання порушило їх роботу. Проте компанії намагаються забезпечити своїх абонентів якісним зв’язком.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Жителі Херсонської та Запорізької областей з 30 квітня не могли підтримувати контакти з близькими по телефону. Сьогодні Київстар відновив доступ до своїх послуг для запорожців. Жители Бердянська повідомили про поновлення роботи мобільного та домашнього інтернету. Днями раніше компанія порадувала херсонців.

Київстар посилює сигнал своєї мережі задля забезпечення якісного покриття на тимчасово окупованих територіях. Фахівцям важко проводити ремонтні роботи. Це пов’язано з серйозними пошкодженнями обладнання.

Провідний спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Ірина Леліченко порадила за відсутності мобільного сигналу використовувати для зв’язку SMS-повідомлення.

Як під час війни зберігати стабільний мобільний зв’язок та інтернет – поради від Київстар

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