В Україні початок року мало нагадує зиму. Спостерігаються аномально високі позначки на градуснику. Але до кінця тижня до нас знову повернуться морози

Про це повідомляє «Дивогляд» з посиланням на meteoprog, передає NNS

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич розповів, що найближчими днями погода все ще буде теплою, але з періодичними дощами, туманами та поривчастим вітром.

До середини тижня до України повернуться морози. Вже в середу, 5 січня, нічна температура у Карпатах та на сході знизиться до -5..0°С, на решті території країни – від 0 до +5°С. Вдень можливе підвищення температури до +8 °С, а в південних областях та Прикарпатті – навіть до +12 °С.

“Іноді навіть можуть бути побиті добові рекорди максимальної температури”, – говорить синоптик.

У четвер, 6 січня, у більшості областей температура протягом доби становитиме 0..+5°С, на півдні – +7..+ 12°С.

На Різдво, 7 січня, продовжиться зниження температури та в Карпатах буде до 7 градусів морозу, на решті території протягом доби очікується -3…+2°С.

А ось різдвяні вихідні, 8 та 9 січня, вже будуть справді морозними: по всій країні вночі температура опуститься до -9..-4°С, вдень у межах -4..+1°С.

Якщо ж ви збираєтеся до Карпат, то врахуйте, що там буде вдень -7…-2°С, а вночі аж -15…-10°С.

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