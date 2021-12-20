В 2021 году “католическое” Рождество выпадает на субботу 25 декабря. Сколько будут длиться выходные

В связи с празднованием Рождества Христова в декабре в Украине предусмотрены продолжительные выходные. В частности, нерабочими будут три дня подряд: 25, 26 и 27 декабря. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

В 2021 году “католическое” Рождество выпадает на субботу 25 декабря. Его отмечают католики, протестанты и часть православных. В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, выходной по случаю праздника переносится на понедельник, 27 декабря.

При этом предпразничный день 24 декабря, согласно статье 53 КЗоТ, будет сокращен на один час.

Как известно, так называемое “католическое” Рождество отмечается на государственном уровне в Украине в течение четырех лет.

Так, 16 ноября 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон № 2211-VIII, который внес изменения в КЗоТ и учредил выходной день по случаю праздника.

25 декабря Рождество Иисуса Христа отмечают христиане, которые придерживаются григорианского календаря. В Украине, России, Грузии, Сербии и Иерусалиме величайшее торжество празднуют по юлианскому календарю – 7 января.

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