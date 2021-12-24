Чи перейде Україна на святкування Різдва 25 грудня?

За новоюліанським календарем святкування Різдва відбувається 25 грудня. Що думають українці

Україна може перейти на святкування Різдва на 25 грудня: коли і чому.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем. За ним Різдво 25 грудня, поки українці віддають перевагу 7 січня.

Про це повідомляє NEWS T:ME, передає NNS.

Які строки прогнозують

За словами Епіфанія, українці перейдуть до цього впродовж 10 років. Але процес має відбуватися поступово. Він додав, що українців “намагаються ділити і за мовою, і за релігією”. Цього року ситуація не зміниться, бо “храми 25-го будуть порожніми, а 7-го (січня – УП) будуть повними”.

“Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити.. Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити” – сказав Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Причини

Зазначимо, що більша частина світу святкують Різдво 25 грудня. Православні церкви та Українська греко-католицька церква відзначають його за юліанським календарем 7 січня (так званим “старим стилем”, за яким і Новий рік наступає лише 14 січня).

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