Пенсійний фонд України розповів, що відбувається з виплатою пенсій, субсидій на комунальні послуги та лікарняних за липень.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу ПФУ.
Так, українцям продовжують нараховувати виплати за липень.
Виплати пенсій, субсидій та лікарняних за липень – як відбувається фінансування
Зокрема, станом на 10 липня профінансовано:
- на пенсійні виплати – 24,1 мільярда гривень, у тому числі через АТ “Укрпошта” – 5,1 мільярда гривень, через уповноважені банки – 19 мільярдів гривень;
- на виплату житлових субсидій та пільг – 1309,6 мільйонів гривень;
- страхових виплат – 1711,8 мільйона гривень, у тому числі на оплату лікарняних – 543,2 мільйона гривень.
Крім того, у липні надано 371 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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