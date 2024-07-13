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Тег:
Економіка

Виплати пенсій, субсидій та лікарняних за липень – як відбувається фінансування

Автор -
Журналіст
Виплати пенсій, субсидій та лікарняних за липень – як відбувається фінансування

Пенсійний фонд України розповів, що відбувається з виплатою пенсій, субсидій на комунальні послуги та лікарняних за липень.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу ПФУ.

Так, українцям продовжують нараховувати виплати за липень.

Виплати пенсій, субсидій та лікарняних за липень – як відбувається фінансування

Виплати пенсій, субсидій та лікарняних за липень – як відбувається фінансування

Зокрема, станом на 10 липня профінансовано:

  • на пенсійні виплати – 24,1 мільярда гривень, у тому числі через АТ “Укрпошта” – 5,1 мільярда гривень, через уповноважені банки – 19 мільярдів гривень;
  • на виплату житлових субсидій та пільг – 1309,6 мільйонів гривень;
  • страхових виплат – 1711,8 мільйона гривень, у тому числі на оплату лікарняних – 543,2 мільйона гривень.

Крім того, у липні надано 371 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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