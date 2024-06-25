Кому терміново слід звернутися за продовженням субсидій і пільг – до 1 липня

У Пенсійному фонді України нагадали, кому терміново слід звернутися за продовженням субсидій і пільг. Причому зробити це потрібно вже до 1 липня 2024 року.

Кому терміново слід звернутися за продовженням субсидій і пільг

У зв’язку із завершенням періоду дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”, тим одержувачам житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають зараз на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги, для продовження отримання виплат з 1 липня 2024 року потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами.

Звернутись до органу Фонду можна в один із способів:

через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштовим відправленням – на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” або через портал “Дія”.

Важливо! Нагадування про це цільовій аудиторії розміщено в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (розділ “Мої повідомлення“ – рубрика “Індивідуальні повідомлення“).

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