В Міністерстві соціальної політики повідомили, що частина українців можуть не отримати субсидії.

Через те, що частина ОСББ та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій і пільг, мешканці таких будинків можуть не отримати виплати.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Субсидії в Україні – частина українців можуть не отримати виплати: в чому причина

“Через таку ситуацію люди, які потребують фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, сьогодні документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їх розміру здійснюється автоматично. Тому не потрібно стояти чергах і витрачати свій час.

З 1 грудня 2022 р. житлові субсидії і пільги адмініструються Пенсійним фондом. ПФУ створив можливість подання спрощеного звернення за призначенням субсидії на послуги ЖКГ, коли члену родини треба тільки подати спрощену заяву, а органи ПФУ самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати. Час, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог був мінімізований, а процес подання заяви – максимально автоматизований.

Також на порталі електронних послуг Пенсійного фонду було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

“Ці кроки забезпечили можливість державі самостійно обмінюватися інформацією з надавачами комунальних послуг про послуги, які вони надають конкретній родині, і швидше призначати субсидії”, – йдеться в повідомленні.

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