Винищувачі F-16 в Україні, надані Заходом, вже успішно працюють в небі над країною. Під час масованої атаки Росії 26 серпня літаки збили деякі ворожі ракети.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Винищувачі F-16 в Україні — Зеленський розкрив деталі роботи літаків

Робота F-16 в Україні

Володимир Зеленський розповів, що винищувачі F-16 вже збили деякі ракети протягом російської атаки 26 серпня. За його словами, західні літаки — це хороший результат для України під час цієї війни. Він подякував партнерам за таку допомогу, але водночас наголосив, що цього не досить.

Президент також зазначив, що Україна не готова обмінювати територію України в рамках будь-яких переговорів з росією.

“Це складно. Бо це рішення залежатиме від підтримки наших колег. Сподіваюсь працюватимуть далі і швидше”, — заявив глава держави.

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