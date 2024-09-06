Видача повістки військовозобов’язаним в Україні відбувається двома способами. Адвокат пояснив, коли повістка вважається врученною.

В Україні повістки надсилаються або особисто, врученням в руки, або за допомогою поштових служб. Юристи пояснили, коли повістка вважатиметься врученою.

Про це на порталі “Юристи.UA” написав адвокат Андрій Карпенко, передають “Новини України – НСН”.

Два способи вручення повісток

Після завершення двомісячного процесу оновлення військово-облікових даних територіальні центри комплектування надсилають повістки частині військовозобов’язаних.

Повістки надсилаються двома способами — або вручаються особисто, або відправляються за допомогою пошти.

Коли повістка вважається врученою

Андрій Карпенко пояснив, як після змін у законодавстві визначається, вручена повістка чи ні.

Видача повістки в 2024 році — як відбувається і чим підтверджується вручення

Якщо повістку вручають особисто — то підтвердженням вручення є:

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки;

відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Якщо ж повістка надсилається через пошту, то врученою вона вважається після кількох моментів, зокрема, фіксуються:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

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