В Україні затвердили новий вигляд повісток від ТЦК – як вони виглядатимуть

Кабінет міністрів України затвердив новий вигляд повісток на бланку та повісток, які будуть формуватися через реєстр «Оберіг».

Про це розповідають «Новини Украхни – НСН».

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру «Оберіг», у тому числі роздруковані, та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу. Відповідні уточнюючі зміни вніс Кабмін.

Також Уряд затвердив новий вигляд повісток від ТЦК. Вони будуть формуватися або на бланку, або за допомогу електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

У повістці має бути зазначено:

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також Порядок проведення призову доповнено нормами, за якими перевірка чинності повісток, сформованих за допомогою електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка. Тобто, перевірити повістку можна буде через за стосунок Резерв+

Порядок проведення призову доповнено нормами, що кожна повістка, сформована за допомогою Реєстру «Оберіг», містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

QR-код містить інформацію, зазначену в пункті 29 цього Порядку, а також реєстраційний номер поштового відправлення у разі відправлення повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням.

Повістка, сформована за допомогою Реєстру «Оберіг», може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру «Оберіг», можуть:

централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

У разі надсилання повістки, сформованої за допомогою Реєстру «Оберіг», засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення, на такому відправленні повинні зазначатися штриховий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.

В описі вкладення зазначається інформація про найменування поштового відправлення, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається поштове відправлення, найменування вкладення із кількістю аркушів, власне ім’я та прізвище керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

Вищеописані зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. №951.

В Україні затвердили новий вигляд повісток від ТЦК – як вони виглядатимуть

Джерело: Судово-юридична газета.

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