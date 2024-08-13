В Україні вже почали надсилати повістки поштою – у ТЦК вказали на важливі нюанси

Військовозобов’язаним українцям вже почали надсилати повістки поштою. Зокрема, йдеться про Волинську область.

Пресофіцерка Волинського ТЦК Уляна Кравчук розповіла виданню ВСН, що повістки надсилають рекомендованим листом на адресу, вказану людиною, або за її останнім місцем реєстрації.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

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Підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК є:

день отримання рекомендованого листа, що підтверджується документом від поштового оператора;

день відмови від отримання листа або день відмітки про відсутність особи за зазначеною адресою, якщо вона не повідомила ТЦК про нове місце проживання.

Уляна Кравчук підкреслила, що повістка вважається врученою навіть коли адресат не зміг її отримати.

“Якщо особа не з’явилась до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона нестиме андміністративну відповідальність. РТЦК виносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення… Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться”, – заявили у ТЦК.

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