Вручити повістку військовозобов’язаному можуть будь-де. Скільки часу має людина, щоб зʼявитись в ТЦК.

Згідно із законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, більше осіб стали уповноважені вручати повістки, а військовозобовʼязані можуть отримати їх в будь-якому громадському місці. Зʼявитись за повісткою чоловік повинен в чітко визначений термін.

“Новини України – НСН” розповідає, коли після вручення повістки військовозобовʼязаний має зʼявитись до ТЦК.

Вручення повістки – скільки часу мають військовозобовʼязані, щоб зʼявитись в ТЦК

Які види повісток можна отримати

Під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, військовозобовʼязаним можуть вручити:

повістку для уточнення даних – документ для оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо;

повістку на проходження військово-лікарської комісії – зобовʼязання чоловіка пройти медичне обстеження (до повістки додається картка дослідження та медогляду військовозобов’язаного, а після медкомісії в цій картці буде вказаний висновок ВЛК про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби);

мобілізаційне розпорядження – його вручають після медкомісії, якщо військовозобовʼязаного визнано придатним до проходження військової служби та він не оформив відстрочку від мобілізації.

Коли треба зʼявитися до ТЦК

Після отримання повістки військовозобовʼязані українці мають 14 днів, щоб зʼявитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за документом.

Водночас громадянам потрібно звернути увагу на дату вручення повістки, яка зазначена в самому документі.

Джерело: Новини PRO.

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