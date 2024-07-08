Колишній речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, до яких хитрощів вдаються окупанти, щоб завдати якомога сильнішого удару по Україні.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Юрія Ігната.

За його словами, 8 липня російські крилаті ракети летіли на надмалих висотах.

Ворог удосконалює свої ракети – до яких хитрощів вдаються росіяни при масованому ударі розповів Юрій Ігнат

«Бойова робота по них велася подекуди на висоті до пів сотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі», – зазначив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що ворог постійно удосконалює свої крилаті та балістичні ракети.

«Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками», – пояснив він.

За даними Ігната, враховуючи нічну атаку 8 липня, російські терористи випустили по Україні 44 ракети різних типів, 33 з яких вдалось збити силами ППО.

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