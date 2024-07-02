«Ворог щодня атакує українські аеродроми»: Ігнат прокоментував удар по аеродрому в Миргороді

Екс-спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував удар по аеродрому в Миргороді, який стався вчора і викликав неабиякий резонанс у суспільстві і обурення діями наших командирів.

За словами Ігната, «на такий страшний чорт, як його малюють». Екс-спікер каже, що ворог атакує українські аеродроми щодня, передають «Новини України – НСН».

Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки! «Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста…». УРА!! А от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі… ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що «не змогли, не догледіли» і т.д.!!! – написав Ігнат

Він запропонував зайти на офіційний телеграм-канал Повітряних сил і звернути увагу на те, що наші аеродроми щодня під обстрілами: під балістикою та під очима ворожих дронів. При цьому, за словами Ігната, наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь. І дається це неймовірними зусиллями.

Це війна, і на жаль не без втрат техніки, – каже Юрій Ігнат

Він додав, що росіяни шалено тішаться з приводу удару по аеродрому по Миргороду і «приписують у свої здобутки купу бортів Су-27»

Удар по аеродрому в Миргороді був, але не все так страшно – Ігнат

Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях. Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення, – запевняє Ігнат

Він також запевняє, що Повітряні сили роблять усе, аби протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.

Тож прошу провідні медіа, блогерів, телеграм-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників! У нас і так вистачає політиків, депутатів та «лідерів думок», які краще за м@цк@лів ганьблять українське військо перед суспільством, партнерами, це абсолютно безвідповідально. Єднаймося, лише так переможемо! – закликав Ігнат

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