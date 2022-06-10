Vodafone запустив безкоштовний сервіс для пошуку пального: як заправитися без черг

Мобільний оператор Vodafone запустив безкоштовний сервіс, який полегшить автомобілістам процес пошуку пального – подробиці

На фоні дефіциту палива перегони по пошуку бензину перетворюються на справжній квест. Тепер абонентам Vodafone це завдання спростили, підключивши безкоштовний сервіс “Де пальне”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Щоб дізнатися, на яких заправках поблизу є бензин, потрібно надіслати SMS на короткий номер 225.

Залежно від виду палива, яке вам необхідно, в тексті повідомлення потрібно вказати цифру:

1 – газ;

2 – бензин;

3 – дизель.

Vodafone у відповідь на запит повідомить про найближчу заправку з потрібним видом пального, після чого на смартфон прийде SMS з таким текстом: “Вибраний Вами вид пального знайдено” та адресу АЗС.

На кожен вид гарячого необхідно подавати окремий запит. Послуга повністю безкоштовна, тому можна надсилати кілька SMS-повідомлень за день на різні адреси, перевіряючи наявність бензину або дизеля поблизу.

Щоб відключити оповіщення на свій смартфон, потрібно надіслати SMS-повідомлення зі словом “СТОП” на номер 225. Поки СТОП не буде направлено, сервіс “Де пальне” інформуватиме про наявність палива до 3 разів на добу за вказаними вами адресами.

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