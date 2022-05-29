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Vodafone та lifecell оголосили про підвищення вартості своїх послуг

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Vodafone и lifecell объявили о повышении тарифов на услуги

Національні оператори мобільного зв’язку, Vodafone та lifecell, оголосили про підвищення вартості своїх послуг. Тарифи на мобільний зв’язок зростуть через підвищення витрат на його забезпечення

Оператори обіцяють, що ціни подорожчають не в рази, а лише на кілька відсотків. Компанії Vodafone та lifecell розповіли, чому їм доведеться підвищити тарифи на мобільний зв’язок.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Vodafone та lifecell оголосили про підвищення вартості своїх послуг

Vodafone

Оператор Vodafone оцінює збитки, завдані військовими діями його мобільній мережі в 1,5 млрд гривень. Однак це не єдина велика стаття видатків, на яку доведеться витратитися найближчим часом. Через масову міграцію міського населення зі сходу та центру на захід України, а також у сільську місцевість, оператору доведеться зміцнювати свою мережу на заході країни і ставити нові вежі, щоби підвищити надійність та якість зв’язку в селах. Цей процес уже пішов. Тільки за період з початку війни Vodafone встановив 1600 нових базових станцій.

При цьому витрати забезпечення зв’язку з початку війни сильно зросли. Персоналу компанії доводиться постійно відновлювати та замінювати пошкоджене обладнання. Але, крім незапланованих видатків на заміну обладнання, компанія ще й несе високі транспортні витрати. Сюди входить і вартість палива, що зростає, і утруднена логістика, і частота виїздів.

Тому Vodafone буде змушений підвищувати тарифи на мобільний зв’язок. Однак у компанії обіцяють, що це підвищення не буде надто болючим для клієнтів. Вартість послуг не зросте в рази, а лише на кілька відсотків. І кожен з цих відсотків буде економічно обґрунтований.

Lifecell

У lifecell також скаржаться на велику шкоду від війни. Поки що у компанії не готові сказати, на скільки зростуть тарифи на мобільний зв’язок, оскільки не знають, скільки грошей піде на відновлення пошкодженого майна.

При цьому пошкодження інфраструктури через військові дії – не єдина стаття витрат. Багато грошей доводиться переплачувати через зростання курсу долара. Так, мобільний оператор розплачується із партнерами за міжнародний роумінг у твердій валюті. А її доводиться купувати не за фіксованим курсом НБУ, а за комерційною ціною, що на 10% перевищує офіційну. Отже, зростання тарифів вже цього року, звісно, не уникнути.

“Зростання тарифів у 2022 році, швидше за все, відбудеться”, – повідомили у прес-службі lifecell.

Отже, мобільний зв’язок в Україні подорожчає. Причому оператори не чекатимуть закінчення війни, а підвищать ціни ще протягом 2022 року.

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