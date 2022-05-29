Національні оператори мобільного зв’язку, Vodafone та lifecell, оголосили про підвищення вартості своїх послуг. Тарифи на мобільний зв’язок зростуть через підвищення витрат на його забезпечення

Оператори обіцяють, що ціни подорожчають не в рази, а лише на кілька відсотків. Компанії Vodafone та lifecell розповіли, чому їм доведеться підвищити тарифи на мобільний зв’язок.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Vodafone

Оператор Vodafone оцінює збитки, завдані військовими діями його мобільній мережі в 1,5 млрд гривень. Однак це не єдина велика стаття видатків, на яку доведеться витратитися найближчим часом. Через масову міграцію міського населення зі сходу та центру на захід України, а також у сільську місцевість, оператору доведеться зміцнювати свою мережу на заході країни і ставити нові вежі, щоби підвищити надійність та якість зв’язку в селах. Цей процес уже пішов. Тільки за період з початку війни Vodafone встановив 1600 нових базових станцій.

При цьому витрати забезпечення зв’язку з початку війни сильно зросли. Персоналу компанії доводиться постійно відновлювати та замінювати пошкоджене обладнання. Але, крім незапланованих видатків на заміну обладнання, компанія ще й несе високі транспортні витрати. Сюди входить і вартість палива, що зростає, і утруднена логістика, і частота виїздів.

Тому Vodafone буде змушений підвищувати тарифи на мобільний зв’язок. Однак у компанії обіцяють, що це підвищення не буде надто болючим для клієнтів. Вартість послуг не зросте в рази, а лише на кілька відсотків. І кожен з цих відсотків буде економічно обґрунтований.

Lifecell

У lifecell також скаржаться на велику шкоду від війни. Поки що у компанії не готові сказати, на скільки зростуть тарифи на мобільний зв’язок, оскільки не знають, скільки грошей піде на відновлення пошкодженого майна.

При цьому пошкодження інфраструктури через військові дії – не єдина стаття витрат. Багато грошей доводиться переплачувати через зростання курсу долара. Так, мобільний оператор розплачується із партнерами за міжнародний роумінг у твердій валюті. А її доводиться купувати не за фіксованим курсом НБУ, а за комерційною ціною, що на 10% перевищує офіційну. Отже, зростання тарифів вже цього року, звісно, не уникнути.

“Зростання тарифів у 2022 році, швидше за все, відбудеться”, – повідомили у прес-службі lifecell.

Отже, мобільний зв’язок в Україні подорожчає. Причому оператори не чекатимуть закінчення війни, а підвищать ціни ще протягом 2022 року.

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