Внутрішньо переміщені медпрацівники можуть отримувати зарплату за основним місцем роботи

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії багато медиків змушені виїжджати до більш безпечних регіонів та шукати інше місце роботи. Як внутрішньо переміщені медпрацівники мають отримувати зарплату

Медпрацівники під час війни переїжджають до інших регіонів. Це відбувається з дозволу головного лікаря та військової адміністрації залишити ту чи іншу область і переїхати до іншого закладу охорони здоров’я.

З огляду на це, Міністерство охорони здоров’я врегулювало норми працевлаштування медпрацівників, які через війну втратили можливість працювати за основним місцем роботи, у медзаклади інших регіонів України для надання медичних послуг населенню.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті МОЗ.

Питання тимчасового залучення медиків із числа внутрішньо переміщених осіб у заклади охорони здоров’я врегульовано наказом МОЗ від 04.03.2022 р. № 414 «Про облік та табелювання медичних працівників, які надають медичну допомогу поза основним місцем роботи в період воєнного стану на території України».

Відтак, облік робочого часу медпрацівника здійснюється у закладі, до якого його направлено. Потім ці дані спрямовуються до закладу за основним місцем роботи, після чого він отримує заробітну плату.

За наявності вакансій працевлаштування медичних працівників із числа внутрішньо переміщених осіб може здійснюватися й за сумісництвом.

Наразі жодних ускладнень з кадровим забезпеченням у сфері охорони здоров’я немає.

Станом на сьогодні, можливістю працевлаштуватися в іншому медичному закладі вже скористалися 3 990 внутрішньо переміщених медичних працівників.

Серед них: 1 922 лікарі, 1 375 фахівців (медичні сестри/брати, акушерки, фельдшери, асистенти фармацевти), 693 технічних працівники.

Найбільше працевлаштованих медичних працівників, які вимушено переїхали до інших регіонів, зареєстровано у Дніпропетровській області – 580, Полтавській області – 363 та Львівській області – 316 осіб.

Найбільшу кількість лікарів та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано на Львівщині – 288, на Дніпропетровщині – 196 та на Полтавщині – 147 осіб.

Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській області – 284, Полтавській області – 161 та Харківській області – 141 особа.

Збір та узагальнення інформації щодо кадрових потреб у закладах охорони здоров’я регіонів МОЗ здійснює через систему MedData, що адмініструється ДП «Медичні закупівлі України».

Щотижня відповідальні особи закладів охорони здоров’я подають до цієї системи оновлену інформацію про кількість внутрішньо переміщених медиків із розподілом за професійними групами (професіонали, фахівці, технічні працівники) та формою трудових відносин із закладом охорони здоров’я, як-от:

зараховані на основне місце роботи;

зараховані за сумісництвом;

виконують професійні обов’язки поза основним місцем роботи, але табелюються за основним місцем роботи.

Інформація щодо наявності вакантних місць медичних працівників подається закладами охорони здоров’я до департаментів охорони здоров’я обласних військових адміністрацій. Ті далі інформують внутрішньо переміщених медичних працівників щодо цих вакансій та здійснюють загальну координацію процесу їх працевлаштування на території відповідних регіонів.

Важливо, що порядок влаштування на роботу в інший заклад охорони здоров’я для внутрішньо переміщених медичних працівників такий самий, як і в разі звичайного працевлаштування. Медики подають стандартний пакет документів.

Міністерство охорони здоров’я України робить все можливе, щоб українські медики мали можливість продовжувати надавати медичні послуги в Україні та отримувати за це гідну оплату праці під час війни.

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