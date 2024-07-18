У вищих навчальних закладах до приймальної комісії крім необхідних документів треба подавати ще й військово-обліковий документ.

Про це повідомило Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передають “Новини України – НСН”.

При зарахуванні на навчання військово-облікові документи мають подавати:

чоловіки, яким у 2024 році виповнюється 17 років, і віком до 60 років;

жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність (у разі, якщо здобуття освіти буде здійснюватися на базі здобутої освіти за медичною або фармацевтичною спеціальностями) або жінки, які декларують себе військовозобов’язаними.

Військово-обліковий документ стали вимагати при вступі до ВНЗ

Військово-обліковий документ можна подавати як у паперовій, так і у електронній формі.

Переселенцям також нагадали, що при зміні місця проживання протягом 7 днів з дати взяття на облік ВПО треба:

стати на облік в ТЦК;

за місцем реєстрації ВПО надати військово-обліковий документ.

Як повідомлялося, з 17 липня при виїзді за кордон наявність військово-облікових документів у чоловіків є обов’язковою.

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