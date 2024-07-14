Які є пільги для студентів ВПО, з ТОТ та зон бойових дій

Вступна кампанія-2024 в Україні вже розпочалася. Розповідаємо, які є пільги для студентів і абітурієнтів ВПО, з ТОТ та зон бойових дій.

Пільги для студентів і абітурієнтів ВПО, з ТОТ та зон бойових дій

Соціальна стипендія

Студенти коледжів та ЗВО зі статусом ВПО можуть розраховувати на грошову підтримку — соціальну стипендію, якщо навчаються на бюджеті на денній формі. Її розміри:

1180 грн на місяць — у ЗВО;

890 грн на місяць — у закладах фахової передвищої освіти.

Слід врахувати, що така підтримка надається здобувачам освіти не старше 23 років. Виплати припиняють, якщо студент погано вчиться, має академічну заборгованість або бере академічну відпустку.

Щоб отримувати соціальну стипендію, зверніться до деканату або куратора групи. Вам запропонують написати заяву на ім’я ректора щодо надання грошової виплати. До заяви вам потрібно додати ксерокопію довідки ВПО.

Переведення на вакантні бюджетні місця при вступі

Абітурієнти, які не пройшли на бюджет у «першій хвилі» при вступі до вишу, можуть перевестися на вакантні бюджетні місця, якщо такі залишаться після зарахування тих, хто отримав пропозицію одразу.

Якщо ви вступаєте до закладу фахової передвищої освіти, вам достатньо мати позитивну оцінку на співбесіді або творчому конкурсі — залежно від спеціальності. Також важливо вчасно виконати вимоги прийому, тому уважно читайте правила на сайті приймальної комісії.

Цього року Міністерство освіти та науки визначило спеціальні умови участі у конкурсному відборі на навчання у вищих навчальних закладах за квотою-2. Це визначена кількість бюджетних місць на навчання для переселенців або дітей з тимчасово окупованих територій.

Квота-2 передбачає, що вступники можуть брати участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення на основі Національного мультитесту та творчого конкурсу.

Хто може скористатися? Особи, місце проживання яких:

станом на 24 лютого 2022 року зареєстровано на тимчасово окупованих територіях;

у населених пунктах, де йдуть активні бойові дії станом на 1 липня 2024 року;

у населених пунктах, тимчасова окупація яких завершилася після 1 січня 2024 року (деокуповані території), які перебувають на ній або переселилися з цих територій після 1 січня 2024 року.

Першочергове поселення та знижка на проживання в студентських гуртожитках

Студенти-ВПО мають право на першочергове поселення до гуртожитків. При цьому в деяких вишах надають знижку при оплаті проживання. З’ясувати, чи нададуть вам знижку на оплату гуртожитку, ви можете в приймальній комісії ЗВО або у коменданта гуртожитку.

Пільговий кредит на навчання

Діти з категорії ВПО та діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, які зараховані на контрактну форму навчання у заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть отримати пільговий кредит для здобуття освіти на підставі відповідної угоди.

Для цього потрібно звернутися до приймальної комісії закладу освіти та подати відповідну заяву.

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