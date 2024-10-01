Військові частини зможуть проводити мобілізацію без ТЦК — Міноборони

Відповідну постанову, розроблену Міністерством оборони, ухвалив Кабмін, повідомила пресслужба МОУ, передають «Новини України – НСН».

«Відтепер військовозобов’язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – сказано в повідомленні.

Командири військових частин отримали повноваження:

Список військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб ЗСУ.

«Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, – проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони», — прокоментував нововведення міністр оборони Рустем Умєров.