Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов’язаних, які добровільно бажають служити, без участі ТЦК.
Відповідну постанову, розроблену Міністерством оборони, ухвалив Кабмін, повідомила пресслужба МОУ, передають «Новини України – НСН».
«Відтепер військовозобов’язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – сказано в повідомленні.
Військові частини зможуть проводити мобілізацію без ТЦК — Міноборони
Командири військових частин отримали повноваження:
- видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби
- комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.
Список військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб ЗСУ.
«Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, – проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони», — прокоментував нововведення міністр оборони Рустем Умєров.
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