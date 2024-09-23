Періодична повірка лічильників води, газу та електроенергії є обов’язковою. Але деяким категоріям українців дозволили не проводити цю процедуру.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на постанову Кабміну.

У будинках багатьох українців встановлено лічильники води, електроенергії та газу. І щоб забезпечити їх правильну роботу та точність показників, необхідно регулярно проводити повірку один раз на чотири роки організаціями та службами, які мають право здійснювати ці дії.

Але є три категорії українців, яких звільнили від обов’язку проводити повірку лічильників під час війни.

Про це йдеться в чинній в Україні постанові №440 від 7 квітня 2023 року, ухваленій урядом.

Повірка лічильників – названо 3 категорії українців, які можуть не проводити цю процедуру

Постанова передбачає, що деякі жителі країни можуть відмовитися від перевірки лічильників у своєму будинку.

Це правило стосується:

Українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях (їм повірку потрібно буде пройти протягом трьох місяців після закінчення військового стану);

Українців, які проживають у зоні активних бойових дій (їм дається шість місяців після закінчення завершення військового стану);

Українців, які мешкають на територіях можливих бойових дій (їм повірку потрібно провести протягом шести місяців з дати виключення населеного пункту з переліку тих, де можливі бойові дії).

Ще новини України: Про що і коли потрібно попередити ТЦК, щоб не отримати штраф