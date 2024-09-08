Оплата за воду входить до комунальних послуг. Корисні поради для українців, як заощадити і витрачати менше води.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на today.ua.

Як витрачати менше води

На оплаті за цю послугу можна зекономити, якщо використовувати кілька простих, але ефективних методів витрачати менше води.

Люди не замислюються, на скільки багато води вони витрачають даремно. Але за кожен такий літр все одно доводиться платити. Щоб не переплачувати за комунальні послуги, можна дотримуватись простих правил.

Оплата за воду – як заощадити на рахунках за комунальні послуги

Перевірити каналізацію

Якщо десь є протікання або підтікає підтікає, це збільшує рахунки за воду. Якщо порахувати витрати не за місяць, а за рік, то сума може “накапати” пристойна. Тому варто відремонтувати всі крани та труби. Витрати на ремонт досить швидко окупляться.

Вимикати воду, коли ви нею не користуєтеся.

Щоб заощадити, варто вимикати воду під час чищення зубів, миття посуду. Також економніше приймати душ замість ванної, та максимально завантажувати пральну машину.

Ще один простий спосіб економії: мити овочі та фрукти у мисці, а після цією водою поливати кімнатні рослини.

Використовувати менше води в побуті також допомагає унітаз із двома режимами змиву та аератори на кранах. Вони значно зменшують обсяг витрати, що знижує суми у платіжках.

Встановити лічильник води

Варто зазначити, що люди, в будинках яких не встановлені лічильники води, платять набагато більше за тих, хто має цей корисний прилад. Він дозволяє оплачувати реально витрачену воду і таким чином заощаджувати.

Ще новини України: Сьогодні стартував «Національний кешбек»: як отримувати 10% з кожної покупки