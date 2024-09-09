Про що і коли потрібно попередити ТЦК, щоб не отримати штраф

ТЦК можуть оштрафувати війсьовозобов’язаного за неявку за повісткою, а також за неповідомлення про зміни персональних даних.Уникнути покарання можна, якщо попередити ТЦК у встановлений термін.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

У Закарпатській області ТЦК та СП оштрафував військовозобов’язаного за те, що він своєчасно не повідомив про групу інвалідності.

Після того, як МСЕК було встановлено 3 групу інвалідності, чоловік мав протягом 7 днів повідомити про це ТЦК та СП. Але, як опісля виклав військовозобов’язаний у позовному зверненні, зробити йому цього не вдалося через фізичну неспроможність. Утім, суду це “виправдання” не видалося достатньо переконливим. Тільки ось, згідно із законом, повідомити про групу інвалідності військовозобов’язаного повинні і представники МСЕК. Але в підсумку, штраф у 17 000 грн заплатить лише чоловік.

У яких випадках військовозобов’язаний має попередити ТЦК про зміни

За словами юриста ГО “Юридична сотня” Юлії Засоби, відповідно до закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, якщо військовозобов’язаному встановили інвалідність або змінили групу інвалідності, повідомити ТЦК і СП протягом 7 днів зобов’язана МСЕК (медико-соціальна експертна комісія).

Водночас законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено, що сам призовник, військовозобов’язаний або резервіст, особисто повинен протягом 7 днів повідомити ТЦК та СП, якщо в нього відбулися зміни:

сімейного стану,

місця проживання (перебування),

номерів зв’язку,

адреси електронної пошти,

освіти,

місця роботи,

посади,

стану здоров’я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

Якщо військовозобов’язаний не повідомить ТЦК та СП у семиденний строк про зміни, у військкомату є підстави притягнути таку людину до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП. Під час воєнного стану йдеться про штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Про що і коли потрібно попередити ТЦК, щоб не отримати штраф

“Слід зазначити, що особа не притягається до адміністративної відповідальності, якщо ТЦК та СП можуть отримати персональні дані призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними, базами даних, держателями яких є державні органи. Тобто, якщо ТЦК можуть затребувати в органу державної влади певну інформацію, щодо особи, у такому разі особу не можна притягнути до адміністративної відповідальності за неповідомлення таких відомостей”, – пояснює Фокусу Засоба.

При цьому, за словами адвоката Олега Леонтьєва, оскільки закон зобов’язує і держоргани, і самого військовозобов’язаного повідомляти про зміни його персональних даних, краще особисто попередити ТЦК про інформацію, яка впливає на отримання або скасування відстрочки.

“Я вважаю, що потрібно повідомляти самостійно. Але при цьому можна спробувати довести ТЦК, що держоргани повинні повідомляти про зміни сімейного стану, стану здоров’я та інше. Але за загальним правилом, краще повідомляти про ті дані, які впливають на відстрочку від мобілізації”, — зазначає в бесіді з Фокусом експерт..

Як правильно звернутися до ТЦК у разі неявки за повісткою з поважної причини

У разі неприбуття у строк, визначений у повістці, громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП у найкоротший термін, але не пізніше ніж за три дні від дати і часу.

За словами адвоката Олега Леонтьєва, письмове звернення до ТЦК складається у вільній формі. Важливо вказати ПІБ, реквізити повістки та причини, через які військовозобов’язаний не з’явився до ТЦК. Також до листа потрібно додати документальне підтвердження обставин, які завадили людині вчасно прийти до військкомату.

При цьому юрист Юлія Засоба зазначає, що повідомити ТЦК про причини неявки за повісткою можна будь-яким способом: особисто, електронним або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці, є:

стихійні лиха;

хвороба громадянина;

військові дії на відповідній території та їх наслідки;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби)

смерть близького родича його дружини (чоловіка);

інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у визначений строк.

Водночас наявність підстав має бути документально підтверджена. А документи мають бути завірені уповноваженими державними органами, установами та організаціями державної та комунальної форми власності. Тобто, довідку з приватної лікарні можуть не прийняти.

Якщо людина проходить лікування і не може самостійно написати і надіслати лист до ТЦК про причини неявки за повісткою, а її сім’я відсутня, повідомити військкомат електронною поштою може лікар або знайомі військовозобов’язаного. Також можна скористатися послугами адвоката.

Якщо людина не попередить ТЦК про причини неявки в строк, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності. У такому разі накладається штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. У разі систематичних порушень можуть бути підстави для притягнення і до кримінальної відповідальності. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі строком від трьох до п’яти років.

Ще новини України: Підготовка військових триває менше, ніж потрібно – заява Сирського