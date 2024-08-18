Молодому громадянину України загрожує в’язниця і велетенський штраф за те, що він зробив напис на Колізеї у Римі.

19-річний українець зробив напис на стінах 2000-річної будівлі Колізею у Римі.

Випадок стався ще у п’ятницю 16 серпня близько 14 години за місцевим часом.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Повідомляється, що 19-річний громадянин України, який перебував у Римі як турист, вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.

19-річний українець зробив напис на Колізеї – йому загрожує в’язниця і штраф

Його дії помітили інші відвідувачі і порушника майже одразу затримали охорона та поліція.

Громадянину України висувають звинувачення у пошкодженні культурної спадщини, що в Італії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 3 років та адміністративний штраф обсягом до 10 тисяч євро.

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що у такому осередку історичної спадщини “немає місця для хуліганства та ідіотів”.

Джерело: Європейська правда.

Ще новини України: Вбивство Ірини Фаріон – доньці мовознавиці надали охорону