Протягом п’яти днів після звільнення військові Збройних сил України мають з’явитись до ТЦК, з якого вони мобілізуваkися чи де підписуваkи контракт. Навіщо це потрібно.

У ТЦК звільнені військовослужбовці мають стати на облік як резервісти, члени оперативного резерву.

Про це йдеться у Законі України “Про військовий обов’язок та військову службу”, передають “Новини України – НСН”.

Куди військові повинні звернутися після звільнення

Усі звільнені з лав ЗСУ мають після звільнення обов’язково прибути до своїх територіальних центрів комплектування.

Протягом 5 днів після звільнення з’явитись у ТЦК – чому закон це вимагає

Це стосується військовослужбовців ЗСУ, тоді як військовозобов’язані Служби безпеки України мають прибути до Центрального управління або регіональних органів СБУ, а військовозобов’язані розвідувальних органів України — до відповідного підрозділу розвідувальних органів.

Навіщо звільненим відвідувати ТЦК і скільки часу на це передбачено законом

Це потрібно для того, аби стати на військовий облік як резервісти. Таких резервістів зараховують до військового оперативного резерву.

Законодавство надає звільненим військовослужбовцям на це п’ять календарних діб.

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