Причиною скорочення постачання допомоги Україні може бути брак запасів зброї, яку Вашингтон готовий жертвувати Києву без зменшення власної обороноздатності.

Про це заявило видання CNN, посилаючись на двох американських чиновників, передають “Новини України – НСН”.

Публічна інформація підтверджує, що вартість пакетів допомоги для ЗСУ від Сполучених Штатів зменшилася.

Після того, як Конгрес ухвалив довгоочікуваний додатковий пакет фінансування для України, партії озброєнь і боєприпасів ставали дедалі меншими: жодна не перевищила $400 млн, а більшість коштувала від $125 млн до $250 млн. Для порівняння: у 2022 та 2023 роках Пентагон регулярно оголошував про пакети на суму від $600 млн до $800 млн, а найбільший обійшовся у $2,85 млрд (у січні 2023-го).

Військова допомога Україні – США скорочують постачання зброї: в чому причина

Це відбувається на фоні напруженої роботи американських виробників зброї – вони намагаються наздогнати величезний попит, створений російською війною проти України.

Адміністрація Джо Байдена все ще має $6 млрд на оснащення ЗСУ, але Пентагон не має інвентарю, який він готовий поставити.

Йдеться про “запаси, які є в нас на полицях, про те, що просять [українці], і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що в нас є зараз”, не впливаючи на готовність США протистояти потенційним загрозам, сказав один зі співрозмовників CNN.

За словами генерал-майора Пета Райдера, речника Пентагону, оборонне відомство попросило Конгрес дати йому більше часу, щоб витратити ці гроші.

Штати вже нарощують виробництво ключових позицій, таких як 155-мм боєприпаси й системи Patriot (як для постачання в Україну, так і для внутрішніх потреб). Але на це потрібно багато часу.

Наприклад, до повномасштабної війни в Україні США виробляли близько 15 000 артилерійських снарядів 155 мм калібру щомісяця. Із відкриттям нових заводів і виробничих ліній ця кількість зросла до 40 000. Але Пентагону все одно знадобиться більше року, щоб досягти своєї мети у 100 000 снарядів щомісяця. Як зазначили у CNN, процес нарощування виробництва йде за графіком, але цей графік розтягнутий на роки.

Інший неназваний американський урядовець також підтвердив проблеми. “Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на [американську] боєздатність”, – сказав він. Окрім того, Україна теж не може дуже швидко приймати й ефективно розподілити озброєння.

Співрозмовник видання додав, що США, як і раніше, намагаються оголошувати про новий пакет допомоги приблизно що два тижні. Україна “підтримує це, оскільки вважає, що отримання нових пакетів кожні два тижні підвищує моральний дух”.

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