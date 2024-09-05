Зниження потужності на ПАЕС сталося через зупинку одного із чотирьох насосних агрегатів, який забезпечував прокачування води через реактор.

Про це розповів голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, передають “«Новини України – НСН».

За словами корікова, на станції сталася «експлантаційна подія». Працівники зупинили один із чотирьох насосних агрегатів, коли зафіксували його підвищену вібрацію. Через це довелось знизити потужність енергоблока № 2 на ПАЕС.

Він додав, що наразі НАЕК «Енергоатом» планує комплекс заходів із відновлення цього насосного агрегата. Після цього, підкреслив він, енергоблок повернеться в роботу на номінальній потужності.

На Південноукраїнській АЕС знизили потужність енергоблока – в чому причина

Напередодні, 4 вересня, повідомлялося про зниження потужності на АЕС внаслідок ворожих ударів по енергосистемі України. Одне з джерел заявило, що про аварію не йдеться, а втім, інший співрозмовник її підтвердив.

Натомість «Енергоатом» запевнив, що не відбулося жодних аварій..

Раніше на Південноукраїнській атомній електростанції сталася зупинка енергоблока № 2 через проблему з трансформатором, з’ясувало МАГАТЕ, хоча в Міненерго аварію заперечували.

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