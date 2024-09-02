Грошова допомога від УВКБ ООН: хто може її отримати

Грошова допомога від УВКБ ООН надається в Україні з березня 2022 року. Розповідаємо, хто і у яких випадках може її отримати та куди звертатися.

Хто надає допомогу і кому

З березня 2022 року УВКБ ООН надало грошову допомогу понад 2,1 мільйонам людей в Україні на загальну суму більше 511 мільйонів доларів США. Це стало можливим завдяки щедрим внескам Європейського Союзу. Програма надання грошової допомоги впроваджується через мережу центрів надання послуг у сфері соціально-правового захисту та мобільних бригад у 21 області України.

Грошова допомога забезпечує життєво важливу підтримку ВПО та іншим постраждалим у найтяжчі часи війни в Україні.

У центрах реєструють на отримання грошової допомоги та проводять первинну оцінку відповідності критеріям вразливості, гарантуючи, що допомога забезпечується тим, хто її найбільше потребує. Критерії вразливості, що визначають право на отримання допомоги, регулярно оновлюються, адже безпекова ситуація постійно змінюється, а кількість постраждалих українців зростає. Крім того, УВКБ ООН також підтримує програму надання екстреної грошової допомоги, яка надається відразу після обстрілів.

УВКБ ООН надає різні типи грошової допомоги внутрішньо переміщеним та іншим постраждалим від війни людям в Україні завдяки підтримці донорів, зокрема Європейського Союзу.

УВКБ ООН в Україні впроваджує одну з найбільших і найсучасніших програм надання грошової допомоги у світі, розроблену з урахуванням різноманітних потреб внутрішньо переміщених і постраждалих від війни людей.

УВКБ ООН пропонує фінансову підтримку в різних формах та надає людям можливість приймати рішення, виходячи з їхніх конкретних потреб та унікальних обставин, що зберігає їхню гідність і незалежність та забезпечує їх відчуттям нормальності та причетності. Ця допомога дозволяє тим, хто її потребує, підготуватися до зими, оплатити оренду, відремонтувати житло, купити продукти харчування та жити в гідних умовах. Крім цього, надання грошової допомоги підтримує місцеву економіку.

Екстрена грошова допомога від УВКБ ООН – один із нових видів

Екстрена грошова допомога задовольняє найнагальніші потреби.

Екстрена фінансова підтримка може допомогти родинам, які були змушені покинути свої домівки або чиї будинки постраждали від обстрілів.

У 2024 році УВКБ ООН заснувало програму екстреної грошової допомоги для надання підтримки людям, які безпосередньо постраждали від ракетних обстрілів або евакуювалися з прифронтових громад.

Грошова допомога на ремонт допомагає сім’ям відновити пошкоджені будинки та повернути відчуття дому.

Російські обстріли і далі руйнують будівлі, багатоквартирні будинки та іншу інфраструктуру, що призводить до того, що багато українців залишаються без даху над головою і змушені тікати або шукати тимчасове житло. Програма надання грошової допомоги УВКБ ООН надає цим сім’ям критично важливу фінансову підтримку, дозволяючи їм відремонтувати свої пошкоджені будинки, повернутися до місця постійного проживання і знову відчути себе як вдома.

Грошова допомога дає людям змогу почати життя з чистого аркуша.

Для багатьох внутрішньо переміщених людей або інших постраждалих від війни так звана багатоцільова грошова допомога УВКБ ООН забезпечує гнучкість у задоволенні потреб і дозволяє самостійно вирішувати, що є пріоритетним у їхній унікальній ситуації – від продуктів харчування та одягу до орендної плати та витрат на медичне обслуговування.

Для отримання додаткової інформації про те, як зареєструватися на будь-яку із цих програм грошової допомоги, будь ласка, відвідайте сторінку допомоги «HELP» від УВКБ ООН в Україні.

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