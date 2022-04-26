Війська РФ масово вивозять зерно з України – які наслідки це матиме

Російські загарбники масово вивозять зерно з окупованих територій України. Збіжжя, захоплене в українських фермерів, яке вони мали намір продати, просто забирають з елеваторів та зі складів і вивозять

Про це розповів Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, в повідомленні ЦПД йдеться про зерно, вивезене з Новоолексіївського елеватора до Криму. Як з’ясувалось, вивезене збіжжя опинилось у Севастополі. Про це розповіли севастопольці, що працюють у морському порту. Люди кажуть, що кілька днів тому в порту почав працювати термінал із перевалки зерна, хоча до того в Криму ніяких запасів збіжжя не було.

Відповідно до прогнозів експертів, цьогоріч залишаться незасіяними близько 30% українських орних земель, що знаходяться на окупованій території і на території, де зараз проходять воєнні дії.

При цьому деякі фермери з окупованих територій все-таки хочуть засіяти поля, сподіваючись, що ситуація зміниться, і вони зможуть отримати з цьогорічного аграрного сезону хоч якийсь зиск.

Втім, на прибуток, навіть невеликий, розраховувати їм не варто. Як повідомляє ЦПД, окупанти дозволили їм сіяти зернові культури і соняшник, але поставили здирницькі умови щодо поділу майбутнього врожаю. Фермери мають віддати їм 70% того, що зберуть.

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