Сьогодні, 9 серпня, набирає чинності закон, згідно з яким дозволяється передислокація військових частин без погодження з урядом та Президентом під час дії воєнного стану.

Про це йдеться у опублікованому законі, передають “Новини України – НСН”.

Закон було опубліковано в “Голосі Україні” 8 серпня.

Відсьогодні передислокація військових частин буде дозволена без погодження з урядом та Президентом

Згідно з положеннями закона, він набирає чинності на наступний день після дати опублікування.

Передбачається доповнення статті 6 закону “Про Збройні Сили України” новим абзацом, згідно з яким під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу ЗСУ за погодженням з Міністерством оборони.

Раніше, під час дії воєнного стану і мирного часу, передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Міноборони за погодженням з Кабміном, а з’єднань – за рішенням Президента.

Ще новини України: У Хмельницькій області чоловіка не взяли 5 військових частин – що він розповідав