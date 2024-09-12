Кабмін України вніс деякі зміни до переліку заборонених до відправлення поштою речей. Зокрема, запроваджено нові правила відправлення продуктів харчування.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Існує певний перелік речей, які заборонено класти у посилки.
Крім легкозаймистих та небезпечних для людей предметів, надсилати поштою не можна і деякі продукти харчування.
Раніше заборонялося класти у відправлення ті, чий термін придатності менше ніж 10 днів, але зараз це правило змінили.
Відправлення поштою продуктів харчування – що заборонено класти в посилку
10 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1045, згідно з якою запроваджуються зміни щодо пересилки продуктів харчування.
“У переліку вкладень, заборонених до пересилання в поштових відправленнях, затвердженої цією постановою… харчові продукти, якщо на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу закінчується встановлений термін придатності таких продуктів харчування”, – йдеться у документі.
Крім того, у Кабміні уточнили й інші заборонені для надсилання поштою предмети. До цього переліку увійшли:
- Національна валюта (крім нумізматичної продукції НБУ, колекцій монет чи інвестиційних монет України);
- Іноземна валюта;
- Спиртні напої з вмістом етилового спирту більше 8,5%, крім тих, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку;
- Тютюнові вироби та рідини без акцизних марок встановленого зразка.
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