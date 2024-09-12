Кабмін України вніс деякі зміни до переліку заборонених до відправлення поштою речей. Зокрема, запроваджено нові правила відправлення продуктів харчування.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Існує певний перелік речей, які заборонено класти у посилки.

Крім легкозаймистих та небезпечних для людей предметів, надсилати поштою не можна і деякі продукти харчування.

Раніше заборонялося класти у відправлення ті, чий термін придатності менше ніж 10 днів, але зараз це правило змінили.

Відправлення поштою продуктів харчування – що заборонено класти в посилку

10 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1045, згідно з якою запроваджуються зміни щодо пересилки продуктів харчування.

“У переліку вкладень, заборонених до пересилання в поштових відправленнях, затвердженої цією постановою… харчові продукти, якщо на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу закінчується встановлений термін придатності таких продуктів харчування”, – йдеться у документі.

Крім того, у Кабміні уточнили й інші заборонені для надсилання поштою предмети. До цього переліку увійшли:

Національна валюта (крім нумізматичної продукції НБУ, колекцій монет чи інвестиційних монет України);

Іноземна валюта;

Спиртні напої з вмістом етилового спирту більше 8,5%, крім тих, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку;

Тютюнові вироби та рідини без акцизних марок встановленого зразка.

Ще новини України: Передбачені всім військовозобов’язаним – у ТЦК пояснили, чому надсилають повістки поштою