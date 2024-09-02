Вже у 2025 році: в Україні планують перейменувати «копійку» на «шаг» – що відомо

Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг» з метою відновлення історичної справедливості. НБУ вважає, що відродження назви «шаг» поверне українським монетам власну ідентичність, передають “Новини України – НСН”.

Як зазначається в повідомленні НБУ, коли копійка перейменується на шаг, грошовий обіг очиститься від російського впливу, а зміна назви монет сприятиме дерусифікації та деколонізації.

Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як “копійка” фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово “шаг”, – наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний

Нацбанк повідомив, що вже розробив відповідні пропозиції до законодавчих змін. Співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1 до 1, і Нацбанк розроблятиме відповідний дизайн, а також порядок та строки вилучення «копійок» з обігу. Розроблені законопроєкти після узгодження з держорганами направлять на розгляд та схвалення до Верховної Ради. Голова Нацбанку Андрій Пишний сподівається, що регулятор почне карбувати шаги вже у 2025 році.

Чому планують перейменувати «копійку» на «шаг»

Назва “шаг” давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників. У часи Української революції 1917–1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою “шаг”, що було закріплено на законодавчому рівні. Тому вiдродження такої практики обґрунтоване iсторичною та мовною традицiєю України.

Назва ж “копійка” має московське, імперське походження.

В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав, – кажуть у Нацбанку

Тут зазначають, що докладно вивчали побутування назв монет та монетно-лічильних найменувань, особливості грошової лічби, традиції накопичення багатства в Україні.

Отримані свідчення дають нам підстави сміливо стверджувати, що суто українською назвою для дрібних монет є “шаг”. Тому її повернення до сучасного грошового обігу – логічне та науково обґрунтоване. Наша гривня – княжого роду, а шаг – походить із славетного роду козацького, – наголосив старший зберігач фондів Музею грошей НБУ, доктор історичних наук Андрій Бойко-Гагарін

Найменування “шаг” на позначення дрібної монети в українській мові відоме з XVІ ст. Це питома українська лексична одиниця. Повернення такої назви сучасній розмінній монеті України не лише б відродило національні традиції в номінації грошей, а й назавжди б розірвало зв’язок практики називання українських монет з колоніальною російською лінгвокультурою”, – зазначив заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства НАН України, кандидат філологічних наук Олександр Скопненко

Історична довідка

На території України від часів Гетьманщини і до доби Української Революції 1917 – 1921 років використовувалася дрібна монета ШАГ.

Так, 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про гривню як грошову одиницю Української Народної Республіки, який передбачав випуск державних кредитових білетів номіналом 2, 5, 10, 20, 100, 500 і 1000 гривень, а також монет – 1, 2, 5, 20 та 50 шагів. Однак карбування монет не було втілено в життя через економічні та технічні складнощі.

Натомість було випущено гроші дрібного номіналу – розмінні марки Державної скарбниці – 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. На зворотному боці вони мали напис: “Ходить на рівні з дзвінкою монетою” та перебували в обігу до березня 1919 року, коли були скасовані радянською владою.

Із здобуттям Україною незалежності у 1991 році гостро постало питання впровадження власної грошової одиниці. Жваву дискусію викликала потенційна назва для монет – пропонувалися різні назви, зокрема і “шаг” (зразки таких монет навіть були виготовлені Луганським верстатобудівним заводом у 1992 році). Натомість 2 березня 1992 року Постановою Президії Верховної Ради України було затверджено назву “копійка”.

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