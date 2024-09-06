Відключення світла 7 вересня – у ДТЕК потішили щодо графіків обмежень електрики, але є нюанс

В Україні не заплановані відключення світла 7 вересня. Проте ситуація може змінитися на випадок дефіциту електроенергії у мережі.
Про це заявили у пресслужбі ДТЕК та Укренерго, передають “Новини України – НСН”.
Відключення світла 7 вересня по Україні
Як заявили у регуляторах, у суботу не очікується відключень світла, але вчергове наголосили споживати електроенергію ощадливо, та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів протягом 18:00-21:00.
Де можна подивитись графік відключення світла
Щоб точніше дізнатися про відключення світла, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.
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