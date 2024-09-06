Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

Відключення світла 7 вересня – у ДТЕК потішили щодо графіків обмежень електрики, але є нюанс

Автор -
Журналіст
Відключення світла 7 вересня – у ДТЕК потішили щодо графіків обмежень електрики, але є нюанс

В Україні не заплановані відключення світла 7 вересня. Проте ситуація може змінитися на випадок дефіциту електроенергії у мережі.

Про це заявили у пресслужбі ДТЕК та Укренерго, передають “Новини України – НСН”.

Відключення світла 7 вересня по Україні

Як заявили у регуляторах, у суботу не очікується відключень світла, але вчергове наголосили споживати електроенергію ощадливо, та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів протягом 18:00-21:00.

Відключення світла 7 вересня – у ДТЕК потішили щодо графіків обмежень електрики, але є нюанс

Де можна подивитись графік відключення світла

Щоб точніше дізнатися про відключення світла, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.

Київ

Київська область

Черкаська область

Кіровоградська область

Херсонська область

Запорізька область

Дніпропетровська область

Полтавська область

Харківська область

Сумська область

Чернігівська область

Вінницька область

Одеська область

Миколаївська область

Житомирська область

Хмельницька область

Тернопільська область

Чернівецька область

Рівненська область

Волинська область

Львівська область 

Івано-Франківська область

Закарпатська область

Донецька область

Ще новини України: Як діятимуть графіки відключення світла 6 вересня – відповіли в «Укренерго»

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×