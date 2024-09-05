В Україні діятимуть графіки відключення світла 6 вересня. В «Укренерго» розповіли, як будуть застосвувати обмеження енергоспоживання.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».

В Україні завтра застосують 1 чергу відключень електроенергії.

«Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж доби прогнозується застосування 1 черги відключень», – йдеться в повідомленні компанії .

В «Укренерго» зазначили, що живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Як діятимуть графіки відключення світла 6 вересня – відповіли в «Укренерго»

У разі змін обмежень буде повідомлено додатково.

« Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах», – додали в НЕК «Укренерго».

Як ми розповідали раніше, Андрій Закревський, експерт із енергетичних питань, поділився прогнозом можливих відключень електроенергії в Україні під час опалювального сезону.

Він зазначив, що у найбільш оптимістичному сценарії світла може не бути від 6 до 8 годин щодня.

Експерт пояснив свій прогноз, зазначивши, що пікове споживання електроенергії може досягати 15 ГВт, тоді як базова генерація здатна забезпечити максимум 9 ГВт.

Додаткові 2 ГВт можуть бути отримані від допомоги з Європи під час розширення з’єднань. Таким чином навіть за найсприятливіших умов виникає дефіцит 4 ГВт.

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