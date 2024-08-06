В компанії “Укренерго” повідомили, чи планують вводити графіки відключення світла 7 серпня в Україні.

У середу, 7 серпня, не прогнозуються графікові відключення світла. Це вже восьмий день така ситуація з електроенергією.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

“Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть”, – сказано у повідомленні.

У випадку, якщо будуть внесені зміни та введено заходи обмеження – буде повідомлено додатково.

Відключення світла 7 серпня – чи планують застосовувати обмеження споживання

Також в компанії просять українців, за можливості, користуватись потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 години щодня.

Як повідомлялося раніше, перенесення максимального споживання на денні години дозволить зменшити навантаження на енергосистему. А отже – максимально продовжить період без застосування вимушених відключень.

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