Енергетики повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня в Україні.

В Україні не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії у понеділок, 5 серпня.

Про це повідомляє Укренерго, передають “Новини України – НСН”..

Чи плануються відключення світла 5 серпня – повідомили в Укренерго

Незважаючи на достатні обсяги генерації, споживачів просять використовувати потужні електроприлади в період з 11:00 до 15:00.

“При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – зазначено в повідомленні.

Зараз не застосовують графіки відключення електроенергії через спад спеки, збільшення імпорту з Європи та повернення в роботу двох атомних енергоблоків.

Повідомляється, що наступні три місяці можуть пройти без відключень електроенергії або з мінімальними обмеженнями. Але за умови, що не буде нових обстрілів.

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