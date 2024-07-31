В “Укренерго” повідомли, що відключення світла 1 серпня в Україні не плануються. У випадку змін в енергосистемі компанія повідомить додатково.

У четвер 1 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

Відключення світла 1 серпня в Україні не плануються – “Укренерго”

“Завтра 1 серпня відключення не прогнозуються”, – йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

В компанії зазначили, що в разі змін в енергосистемі можливе застосування обмежувальних заходів.

Також в “Укренерго” закликають використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00.

“Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00”, – додали у пресслужбі.

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