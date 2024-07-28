В Україні завтра не планують вводити цілодобові обмеження на споживання електроенергії. Як діятимуть графіки відключення світла 29 липня.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Укренерго.

В компанії повідомили, що 29 липня графіки відключення електроенергії діятимуть тільки 7 годин.

“Графіки відключень завтра будуть застосовуватися з 16:00 до 23:00 “, – йдеться у дописі.

Таким чином, дял українців діятиме одна черга відключень.

Відключення світла 29 липня – застосовуватимуть одну чергу

Як ми розповідали раніше, споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Обюленерго несе відповідальність за те, як протягом доби розподілити це навантаження і якою буде тривалість черги.

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