Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДТЕК.

Повідомляється, що заходи обмеження будуть застосовуватися лише у години вечірнього піку споживання – з 18:00 до 22:00.

“За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 18:00 до 22:00”, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств. Тривалість черги визначають обленерго у кожному регіоні.

Відключення світла 28 липня – у який час застосовуватимуть обмеження

Як ми розповідали раніше, дефіцит електрики в Україні скоротився. Енергетики вважають, що найважчий період літа вже закінчився. Якими будуть відключення електроенергії найближчими тижнями розповіли в Укренерго.

На думку енергетиків, якщо не буде нових вдалих атак росії на енергетичні об’єкти, обмеження споживання можуть навіть скоротитись.

“Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються в залежності від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів”, – каже голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

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