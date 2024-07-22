Графіки відключення світла 23 липня діятимуть протягом всієї доби. Будуть застосвувати 2 та 3 черги.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.
“Завтра, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби”, – йдеться в повідомленні.
При цьому з 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.
В інші години доби діятимуть дві черги відключень.
Відключення світла 23 липня – у який час збільшаться обмеження
Відключення електроенергії в Україні
Як відомо, через дефіцит в енергосистемі в Україні вже кілька місяців діють графіки відключення електроенергії.
Як ми розповідали раніше, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ситуація в енергосистемі поліпшиться у двадцятих числах липня.
“Тема, яка постійно в центрі уваги уряду – це енергетика. Ситуація залишається дуже складною. Через наслідки тотальних ворожих обстрілів і спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на поліпшення ситуації”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду.
За його словами, завершаться ремонтні роботи на деяких об’єктах генерації. Це допоможе збільшити потужність в енергосистемі та відключення будуть не такими тривалими.
Голова “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що вже в серпні, вересні та жовні відключення світла будуть значно меншими. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.
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